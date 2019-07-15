Матвиенко: Право однополым семьям усыновлять детей приведет к вырождению человечества

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что представителям сексуальных меньшинств, узаконившим свои отношения, не следует доверять воспитание приемных детей.

"Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества", - цитирует РИА "Новости" изречение Матвиенко, сделанное в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

Спикер подчеркнула, что недопустимо "размывать" такие "незыблемые" основы, как семья, дети и родители.

"В законодательстве некоторых государств вместо слов "мама", "папа" введены новые понятия "родитель номер один" и "родитель номер два". Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?", - поинтересовалась она.

Напомним, в 2014 году было подписано постановление правительства, согласно которому гражданам стран, где разрешены однополые браки, запрещается усыновлять детей в РФ.

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