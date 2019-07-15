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Новости

14:10

Матвиенко: Право однополым семьям усыновлять детей приведет к вырождению человечества

фото ЗакС политика Матвиенко: Право однополым семьям усыновлять детей приведет к вырождению человечества

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что представителям сексуальных меньшинств, узаконившим свои отношения, не следует доверять воспитание приемных детей.

"Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества", - цитирует РИА "Новости" изречение Матвиенко, сделанное в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

Спикер подчеркнула, что недопустимо "размывать" такие "незыблемые" основы, как семья, дети и родители.

"В законодательстве некоторых государств вместо слов "мама", "папа" введены новые понятия "родитель номер один" и "родитель номер два". Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?", - поинтересовалась она.

Напомним, в 2014 году было подписано постановление правительства, согласно которому гражданам стран, где разрешены однополые браки, запрещается усыновлять детей в РФ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:28    
Матвиенко-браво! Настоящая высоко моральная советская комсомолка! Молодец!

14:57    
Почему наши политики на словах осуждают однополые браки, а на деле - их дети учатся, живут и работат в странах, где подобные социальные институты распространены...

14:42   горожанин  
Гетеросексуальная Валентина Ивановна кое-как осилила родить одного Сережу, воспитать нормально правда не осилила, наркоман-грабитель получился.
С таким багажом не имеет она никакого морального права решать такие вопросы.

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