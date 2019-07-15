Кандидаты в депутаты МО "Екатерингофский" боятся "агентов влияния иностранных государств"

Кандидаты в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" массово отказываются передавать свои персональные данные членам ИКМО с правом совещательного голоса, объясняя это тем, что в их числе могут находиться некие "агенты иностранного влияния", пишет портал MR7 со ссылкой на начальника муниципальной кампании Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева. Таким образом поступило 29 претендентов на места в совете, в письменной форме выразив "категорический запрет" на передачу своих личных данных членам ИКМО с правом совещательного голоса, среди которых, в частности, имеется правозащитник Динар Идрисов. 17 кандидатов, написавших соответствующие заявления, являются самовыдвиженцами, 10 кандидатов идут от партии власти, по одному кандидату представляют КПРФ и ЛДПР.

Свой протест они объясняют несогласием с кампанией "информационной травли" в адрес нынешнего руководства муниципалитета, которая, по их коллективному мнению, этим летом развернулась в социальных сетях и которая, предположительно, инспирирована и поддерживается из-за рубежа. Запрет на передачу персональных данных "агентам влияния", как говорится в одном из заявлений, послужит укреплению обороноспособности России. Кандидаты также боятся, что сведения о них "утекут" за границу.

Отметим, что в ходе муниципальной кампании 2019 года работа избирательной комиссии МО "Екатерингофский" постоянно порождала скандалы: активисты связывали с ИКМО организацию очередей из подставных кандидатов, ставших уже привычным явлением, и даже прямое рукоприкладство.

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