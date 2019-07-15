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Муниципал

15:28

Кандидаты в депутаты МО "Екатерингофский" боятся "агентов влияния иностранных государств"

фото ЗакС политика Кандидаты в депутаты МО "Екатерингофский" боятся "агентов влияния иностранных государств"

Кандидаты в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" массово отказываются передавать свои персональные данные членам ИКМО с правом совещательного голоса, объясняя это тем, что в их числе могут находиться некие "агенты иностранного влияния", пишет портал MR7 со ссылкой на начальника муниципальной кампании Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева. Таким образом поступило 29 претендентов на места в совете, в письменной форме выразив "категорический запрет" на передачу своих личных данных членам ИКМО с правом совещательного голоса, среди которых, в частности, имеется правозащитник Динар Идрисов. 17 кандидатов, написавших соответствующие заявления, являются самовыдвиженцами, 10 кандидатов идут от партии власти, по одному кандидату представляют КПРФ и ЛДПР.

Свой протест они объясняют несогласием с кампанией "информационной травли" в адрес нынешнего руководства муниципалитета, которая, по их коллективному мнению, этим летом развернулась в социальных сетях и которая, предположительно, инспирирована и поддерживается из-за рубежа. Запрет на передачу персональных данных "агентам влияния", как говорится в одном из заявлений, послужит укреплению обороноспособности России. Кандидаты также боятся, что сведения о них "утекут" за границу.

Отметим, что в ходе муниципальной кампании 2019 года работа избирательной комиссии МО "Екатерингофский" постоянно порождала скандалы: активисты связывали с ИКМО организацию очередей из подставных кандидатов, ставших уже привычным явлением, и даже прямое рукоприкладство.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:45    
Всё понятно, что это за самовыдвиженцы. Вероятно, засланцы от ЕдРа.
В Екатерингофском выборы надо вообще отменять. Если эти "кандидаты" членам комиссии боятся открыть данные о себе, то какую информацию они обнародуют для ознакомления граждан на избирательных участках. Вообще в избирательных документах кроме номера паспорта и домашнего адреса ни чего конфиденциального нет. Информация об источниках доходов и накоплениях вывешивается в публичное пространства. Номера магнитных карточек и счетов без кода доступа ни кому не интересны, а кода в избирательных документах нет. И чего эти прикормыши испугались?
И кто теперь за них голосовать пойдёт?

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