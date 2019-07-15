Акцию памяти Эстемировой на Красной площади прервала полиция

Памятная акция в честь правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой ровно десять лет назад, продлилась не более десяти минут, сообщает редакционный Twitter "Новой газеты". Всех троих ее участников, вставших на Красной площади с плакатами красного цвета в черном обрамлении, задержали полицейские. Пресечение публичного мероприятия правоохранители объяснили тем, что демонстранты выбрали для него не предусмотренную законодательством локацию.

Задержанных увезли в один из центральных отделов полиции Москвы.

Наталью Эстемирову, занимавшуюся, в частности, правами человека в Чеченской республике, нашли застреленной на территории Грозного 15 июля 2009 года. Виновные в убийстве женщины не установлены до сих пор.