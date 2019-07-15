Матвиенко: Запреты в интернете не получат продолжения

Выступая на ежегодном мероприятии "Территория смыслов", спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попыталась успокоить молодую аудиторию и объявила о том, что весь требующийся на сегодняшний день комплекс ограничений в интернете государство уже приняло. Расширения и ужесточения имеющихся запретов и ограничений, по ее словам, в обозримом будущем не планируется. Более того, это и не входило в изначальное целеполагание: все уже принятые меры регулирования виртуальной жизни чиновница объясняет исключительно насущной необходимостью противостоять экстремизму и кибертерроризму.

"Истерия "опять запрещают" не всегда соответствует действительности", - приводит слова председателя Совфеда РИА "Новости".

Напомним, что как минимум с 2016 года на государственном уровне разрабатываются и принимаются законодательные инициативы, связанные с интернетом, которые принято рассматривать в едином "запретительном" ключе. К ним обычно причисляют в первую очередь так называемый "пакет Яровой", закон о неуважении к власти в социальных сетях и закон, наказывающий распространителей заведомо ложной информации.

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