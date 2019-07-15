"Метрострой" отсудил у Смольного почти 550 млн рублей

Компании "Метрострой", которая продолжает вести с правительством Петербурга многочисленные юридические споры, удалось отсудить у чиновников 549,1 млн рублей, сообщает ТАСС. Иск касался скандально знаменитого строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. С городской администрацией судилась "дочка" "Метростроя" - филиал Управления производственно-технологической комплектации, добивавшаяся выплаты задолженности по двум государственным контрактам.

Суть конфликта состояла в том, что подрядчик неоднократно предупреждал чиновников о необходимости проведения дополнительных работ, без которых сроки строительства были бы сорваны. Чиновники результаты дополнительных работах принять отказались, по решению суда, ничем не мотивируя свой отказ и не артикулируя каких-либо замечаний по существу.

Компенсация "Метрострою" составила 10% от суммы двух заключенных с городом контрактов.

Напомним, что сроки открытия стадиона, который начали строить в 2007 году, неоднократно откладывались, и в итоге работы растянулись на десять лет.