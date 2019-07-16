Эксперты отнесли Беглова к главам регионов с худшим политическим менеджментом

Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» опубликовали рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», в число аутсайдеров внесли врио губернатора Петербурга Александра Беглова, данные приводит РБК.

По оценкам экспертов, Беглов оказался в числе глав регионов со слабоотлаженным политическим менеджментом – вместе с Игорем Артамоновым (Липецкая область), Валерием Лимаренко (Сахалинская область) и Казбеком Коковым (Кабардино-Балкария). Политолог Евгений Иванов счел кампанию Беглова провальной: по его мнению, издержки низкого качества политического менеджмента в его случае компенсируются большими ресурсными вливаниями и «зачисткой» политического поля.

Отдельно эксперты оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году, и здесь в зону высокого риска кадровой ротации попал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Кроме него, в список внесли Алексея Островского (Смоленская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Михаила Игнатьева (Чувашия), Вениамина Кондратьева (Кубань), Наталью Комарову (ХМАО), Сергея Левченко (Иркутская область), Владимира Илюхина (Камчатка), Игоря Орлова (Архангельская область), Александра Левинталя (ЕАО). По мнению экспертов, первую волну отставок можно ожидать осенью.

Рейтинг устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» рассчитывается путем сложения оценок экспертов по девяти критериям. Среди положительных - поддержка среди элит, наличие больших проектов, состояние экономики региона, срок нахождения в должности, уникальное позиционирование, качество политического менеджмента. Среди негативных - конфликты на федеральном и региональных уровнях и претензии со стороны силовиков. На оценку качества политического менеджмента влияют общественно-политическая инфраструктура поддержки, медийная инфраструктура, интерактивная коммуникация с жителями региона, антикризисный менеджмент и его эффективность, управление выборным процессом.

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