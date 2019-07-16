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Новости

11:24

В Росгвардии заявили о праве сотрудников не представляться и досматривать граждан без протокола

фото ЗакС политика В Росгвардии заявили о праве сотрудников не представляться и досматривать граждан без протокола

Закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает сотрудников Росгвардии представляться и проводить досмотр без составления протокола, следует из ответа ведомства на запрос информагентства «ПроВладимир».

Поводом для запроса стала ситуация с бывшим корреспондентом издания Кирилла Васильева. Росгвардейцы остановили его и потребовали разблокировать телефон, спрашивая, не пользуется ли журналист мессенджером Telegram. При этом они угрожали, что подгонят ориентировку, будто телефон украденный. В итоге журналист в разговоре упомянул, что он сотрудничал с ФСКН и получал грамоты за свои статьи, тогда росгвардеец начал спрашивать фамилии начальников службы и после этого отпустил Васильева.

В ответе на запрос издания в Росгвардии отметили, что закон не обязывает сотрудников службы представляться, сделать это рекомендуется, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, но не при пресечении преступлений и не в случае административных правонарушений. Росгвардейцы в праве задерживать подозреваемых до передачи их полиции и досматривать их, а если у них есть достаточные основания для подозрений, то и телефон может быть признан вещественным доказательствам. Если для признания человека подозреваемым оснований недостаточно, росгвардеец может предложить в добровольном порядке предоставить ему мобильный и ознакомиться с согласия с медиафайлами, отметили в Росгвардии.

«Визуальное изучение гражданина» и находящихся при нем вещей не требует оформления протокола, отметили в службе. Но для этого требуется согласие гражданина, если росгвардейцы не считают его подозреваемым в совершении преступления.

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14:02   Николай   nikolay.dubrovin@yandex.ru
Когда коррупционеров выбранных народом будут досматривать. СКР опять предлагает конфискацию, но грамотные люди считают, что надо изучить этот вопрос. 20 лет не хватило.

11:52    
350 тысяч росгвардейцев-это мощь, которая ежедневно должна жёстко давить американских подстилок, мечтающих только о развале России, превращении её в вассала США!

11:51    
О[цензура]ть.

11:34    
Опасайтесь заходить в подворотню или лифт с гвардейцем. Может досмотреть без протокола.

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