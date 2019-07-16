ГИК снова отменил решения об отказе в регистрации кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 июля отменила девять решений ИКМО об отказе в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идет об отказах, принятых ИКМО «Литейный округ» и «Владимирский округ». ГИК решил самостоятельно зарегистрировать девять кандидатов в мундепы, которым ранее в регистрации отказали. Также Горизбирком обязал ИКМО «Введенский» и «Пулковский меридиан» пересмотреть отказы в регистрации пяти кандидатов.

При этом другим шести выдвиженцам в мунсовет округа «Введенский» ГИК отказал в удовлетворении жалобы на отказ в регистрации. Причина - они не предоставили необходимый документ одновременно с другими бумагами.

София Саттарова