Самовыдвиженцам в Шушарах отказывают в регистрации

Кандидатам-самовыдвиженцам в муниципальные депутаты МО "Поселок Шушары" массово отказывает в регистрации местная избирательная комиссия, сообщил ЗАКС.Ру председатель Общественного совета жителей муниципалитета Алексей Махрова, которому отказали в регистрации в качестве муниципального канидата в депутаты.

От Общественного совета жителей МО "Поселок Шушары" в муниципальные депутаты планировали баллотироваться 13 самовыдвиженцев. ИКМО зарегистрировали только одного кандидата Кристину Николаеву. Остальным отказали несмотря на то, что все документы делали по единой форме.

В частности ИКМО отказала Махрову в регистрации по двум причинам: неполнота сведений об образовании и одновременное представление документов в избирательную комиссию. В комиссии отказались комментировать, что значит "одновременное представление сведений в избирательную комиссию".

- Все действия, которые связаны с избирательным процессом, я их выкладываю в интернет. Председатель комиссии периодически это читает и ей это не нравится. Она так и сказала: "Вы все выкладываете во "ВКонтакте", все становится публично, поэтому говорить не буду", - рассказал ЗАКС.Ру Махров.

Махров связывает отказ в регистрации с внутренней политикой в Пушкинском районе, которую, по его мнению, ведут глава района Владимир Омельницкий и его заместитель Евгения Воронина.

- Они подготовили свою административную команду под эгидой "Единой России" и ее ведут. Я был муниципальным депутатом и не попал в административную команду. Сейчас идёт противодействие, - считает председатель Общественного совета жителей.

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