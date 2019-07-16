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Новости

12:58

Памфилова назвала "ударом ниже пояса" просьбу кандидатов в Мосгордуму встретиться 16 июля

фото ЗакС политика Памфилова назвала "ударом ниже пояса" просьбу кандидатов в Мосгордуму встретиться 16 июля

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что требование независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней 16 июля, это «удар ниже пояса», с учетом ее физического состояния, передает Business FM.

«Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями», - пояснила Памфилова.

Изначально Памфилова предлагала встретиться с ней после 22 июля, но кандидаты отказались, настаивая на встрече 16 числа. Памфилова считает, что и к 22 июля она будет невполне здорова, но надеется, что ей станет легче.

«Если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю. В ЦИК сегодня мои коллеги под руководством Булаева готовы их всех принять и внимательно выслушать их аргументы. Дай Бог никому из них не болеть, включая Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой», - сказала Памфилова.

В начале июля в ЦИК опровергли информацию, что Памфилову госпитализировали с нервным срывом из-за нарушений на муниципальных выборах в Петербурге. В комиссии заверили, что глава ЦИК в курсе всех дел и скоро вернется к работе.

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14:58   борис   metaxa1910@mail.ru
а если заменить здоровым человеком...

14:34    
А разве женщины бывают с яйцами?
Почему удар ниже пояса?

14:18    
13:20 Кое-кому совковые штампы насквозь головёнку пробили.

13:20    
Современные прозападники-русофобы точная копия антисоветчиков-наглые и борзые! Лучшее средство против их цинизма - лесоповал для них и урановые рудники!

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