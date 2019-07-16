Госдума окончательно приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

Депутаты Государственной думы большинством голосов приняли в третьем чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за воспрепятствование действиям сотрудников скорой помощи, в частности, проезду кареты. Первое чтение он прошел в 2017 году.

Документ предусматривает до четырех лет тюремного заключения для людей, в результате подобных действий которых тот или иной нуждающийся в экстренной медицинской помощи гражданин скончался. В случаях, если непропуск машины скорой помощи привел к тяжкому вреду здоровью, инициатива предусматривает наказание в диапазоне от денежного штрафа (80 тысяч рублей) до двух лет реального срока заключения.

Отметим, что закон прописан максимально широко, и список действий, подпадающих под "воспрепятствование", открытый.