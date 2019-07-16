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14:17

Из стен СИЗО Шестун поддержал активистов Шиеса

фото ЗакС политика Из стен СИЗО Шестун поддержал активистов Шиеса

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, больше года находящийся под стражей и обвиняемый в мошенничестве, написал обращение к экоактивистам, которые протестуют против строительства мусорного полигона около станции Шиес в Архангельской области. Текст его воззвания появился на странице бывшего чиновника "ВКонтакте".

"Для всей страны архангельские ополченцы стали символом патриотизма, любви к своей Родине! Ваш героизм привлекает сторонников со всех уголков России! Вы уже вошли в историю! Как бы я хотел быть сейчас рядом с вами в палаточном городке, со своими единомышленниками!", - гласит обращение, в котором подследственный восторженно сравнивает защитников Шиеса с 300 спартанцами и называет поморцев "будущим России".

Отметим, что свое преследование Шестун, не признающий вины, тоже связывает с экологической темой. В его представлении, власть мстит ему за то, что в начале 2018 года он публично поддержал протестующих против мусорных свалок жителей Московской области, выходя с ними на митинги. Шестуну вменяют мошенничество с земельными участками, ущерб от которого оценивается следствием в сотни млн рублей. В СИЗО Шестун подорвал здоровье. Его положение усугубляется тем, что время от времени он объявляет о голодовке. В июне семья арестанта записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с недоброжелателями Шестуна среди чиновников, бизнесменов и силовиков, которым он "перешел дорогу".

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