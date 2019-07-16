"Левада-Центр": Треть россиян верит в крупные забастовки в ближайшем будущем

Социологическая организация "Левада-Центр" выпустила новый опрос, приуроченный к тридцатой годовщине крупнейшей в истории страны забастовки рабочих, которую в июле 1989 года поддержало полмиллиона шахтеров СССР. Результаты показали, что о знаменательной акции гражданского неповиновения не в курсе половина респондентов. В то же время 33 процента собеседников социологов сочло весьма вероятным событие подобного рода в ближайшем будущем страны. Маловероятными массированные стачки сочло 40 процентов опрошенных граждан.

Почти такое же число опрошенных, 32 процента, отвечая на другой вопрос, остановило свой выбор на ответе "забастовка – крайняя мера, но в нынешних условиях ее бывает невозможно избежать", что стало самым популярным из предложенных вариантов.

Исследование затронуло 1600 россиян, проживающих в 50 регионах Федерации.