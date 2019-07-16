Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:15

Госдума попросит Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел в России

фото ЗакС политика Госдума попросит Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел в России

Члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратятся в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Николая Николаева.

Пчелы стали массово гибнуть в разных регионах России летом 2019 года. В Россельхознадзоре считают, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов. В ведомстве считают, что ответственность должно взять на себя Минэкономразвития, которое выступало за изъятие полномочий Россельхознадзора по надзору за производством и применением пестицидов. Глава ассоциации пчеловодов Альфир Маннапов заявил, что гибель пчел может нанести убытки в 1 трлн рублей, передает ТАСС.

Депутаты попросят прокуратуру проверить информацию об использовании контрафактной продукции и поддельных химикатов, из-за которых могли погибнуть пчелы. Николаев отметил, что Минприроды, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, выполняя разные функции, получаются, как «лебедь, рак и щука», и «непонятно к чему это приведет».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:34    
Полный бардак. При такой бесхозяйственности скоро и люди начнут дохнуть, как пчёлы.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:56 Не допущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты вновь вышли на площадь

20:52 Милонов упрекнул КПРФ в несправедливом отношении к приемным детям

20:47 “Черная книга” петербургских выборов

20:21 Муниципал: ИКМО “Черная речка” отменила свой отказ в регистрации кандидатам   2

20:11 Дмитрия Гудкова не допустили до выборов в Мосгордуму

19:57 Использованная при теракте в метро взрывчатка совпала с найденной у проходящих по делу

19:18 До участия в московских выборах не допустили Соболь и еще двух "навальнистов"   2

19:11 Муниципал: Главу Лисьего Носа хотят признать банкротом

18:59 Федотов предлагает откорректировать законодательство о выборах

18:46 Путин увеличил число машин с мигалками для Минобороны после назначения Евкурова замминистра

18:33 Тихонова требует отменить проведение губернаторских выборов за пределами Петербурга   1

18:15 Госдума попросит Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел в России   1

17:59 Ройзман обозначил достоинства протестующих кандидатов в Мосгордуму   3

17:48 Муниципал: Эсеры "Черной речки" требуют возбудить уголовное дело в отношении помощника Вячеслава Макарова   16

17:38 Амосов выступил за ограничение скорости на Невском

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru