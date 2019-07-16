Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:46

Путин увеличил число машин с мигалками для Минобороны после назначения Евкурова замминистра

фото ЗакС политика Путин увеличил число машин с мигалками для Минобороны после назначения Евкурова замминистра

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении числа автомобилей для Минобороны со спецсигналами, внимание на опубликованный на официальном портале правовой информации документ обратила «Медиазона».

Ранее Минобороны имело право на 20 машин с мигалками. Теперь это число увеличилось до 22 автомобилей.

Документ был подписан спустя неделю после того, как бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был назначен замминистра обороны. Также ему присвоили звание генерал-лейтенанта. На новом посту он будет курироваь боевую подготовку и безопасность полетов авиации, передает РИА «Новости».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:56 Не допущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты вновь вышли на площадь

20:52 Милонов упрекнул КПРФ в несправедливом отношении к приемным детям

20:47 “Черная книга” петербургских выборов

20:21 Муниципал: ИКМО “Черная речка” отменила свой отказ в регистрации кандидатам   2

20:11 Дмитрия Гудкова не допустили до выборов в Мосгордуму

19:57 Использованная при теракте в метро взрывчатка совпала с найденной у проходящих по делу

19:18 До участия в московских выборах не допустили Соболь и еще двух "навальнистов"   2

19:11 Муниципал: Главу Лисьего Носа хотят признать банкротом

18:59 Федотов предлагает откорректировать законодательство о выборах

18:46 Путин увеличил число машин с мигалками для Минобороны после назначения Евкурова замминистра

18:33 Тихонова требует отменить проведение губернаторских выборов за пределами Петербурга   1

18:15 Госдума попросит Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел в России   1

17:59 Ройзман обозначил достоинства протестующих кандидатов в Мосгордуму   3

17:48 Муниципал: Эсеры "Черной речки" требуют возбудить уголовное дело в отношении помощника Вячеслава Макарова   16

17:38 Амосов выступил за ограничение скорости на Невском

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru