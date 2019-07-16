Дмитрия Гудкова не допустили до выборов в Мосгордуму

Лидер незарегистрированной "Партии перемен" Дмитрий Гудков сообщил в своем Facebook о том, что столичные чиновники окончательно отказались регистрировать его кандидатом в депутаты Московской городской думы.

"Но есть и хорошая новость - скоро зарегистрируют пранкера Вована, у него все отлично", - поиронизировал политик, добавив, что Мосгоризбирком отказал в регистрации и его отцу, бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову.

За минувшие сутки аналогичный отказ официально получили причисляющие себя к оппозиции кандидаты от условной команды Алексея Навального - Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Константин Янкаускас. Яшин обещал подать апелляцию, а Янкаускас - засудить Могоризбирком. Формальным основанием для недопуска кандидатов явился установленный МГИК брак в собранных подписях.