Милонов упрекнул КПРФ в несправедливом отношении к приемным детям

Инициативу депутатов Государственной думы от КПРФ, посвященную необходимости законодательно ограничить число приемных детей для каждой семьи, осудил известный своими ультраконсервативными взглядами депутат Виталий Милонов, избранный в федеральный парламент от Петербурга. Больше всего его смущает аргументация сторонников инициативы, подозревающих усыновителей в некоем корыстном интересе. Милонов напомнил, что пособия на воспитание приемных детей выдаются в том же размере, что и на воспитание собственных.

"Усыновление не имеет никаких финансовых последствий, преимуществ и привилегий. Люди, которые сами не усыновили, не имеют права так говорить. Не надо на нас вешать ордена и медали за усыновление, но такие вещи говорить неправильно. Это бесчеловечно", - выразил свою позицию Милонов в разговоре с "Национальной службой новостей".

В противовес приемным детям, отцом которым он тоже приходится, депутат поставил "барчуков" и так называемую "золотую молодежь", воспитанием которой, как представляется парламентарию, едва ли следует гордиться.

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