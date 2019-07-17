В Госдуме предложили заменить смартфоны в школах на "шкулфоны"

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил корпорации «Ростех» разработать специальный телефон для школьников – «шкулфон», передает RT.

В своем письме Чернышов пояснил, что такая разработка может стать альтернативой полному запрету для детей на использование телефонов в школах, который обсуждался недавно. По его замыслу, в «шкулфоне» будут содержаться контакты родителей, педагогов, одноклассников, приложения «Российская электронная школа» и «Московская электронная школа», калькулятор, учебный справочник.

Кроме того, по идее Чернышова, в «шкулфоне» будет интранет – внутренняя школьная система, в котором с помощью программы будут пресекаться «любые попытки буллинга школьников друг другом». Программу он предлагает настроить по фильтру оскорбительных, угрожающих, унижающих достоинство собеседника словосочетаний или слов. Та же программа будет фильтровать вирусы и сайты, неподходящие для школьников, пояснил Чернышов.

Все это, по его словам, позволит не лишать школьников мобильных телефонов и заменить для него развлекательный контент образовательным. «Убежден, "шкулфон" поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребенка, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», - считает депутат.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что надо запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами в школах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство разработает соответствующую инициативу.

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