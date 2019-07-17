За нанесенные увечья читинскому зэку заплатят 300 тысяч рублей компенсации

В Читинской области суд назначил 300 тысяч рублей штрафа бывшему сотруднику следственного изолятора, который в декабре 2016 года избил заключенного Дениса Катрина, причинив тяжкий вред здоровью: у зэка произошел разрыв селезенки, и ее пришлось удалить. Об этом сообщает "Медиазона".

Таким образом, к исковым требованиям суд прислушался только частично: изначально пострадавший требовал компенсации в размере 520 тысяч рублей, причем в качестве ответчика он желал видеть Министерство финансов.

В настоящее время бывший тюремщик сам находится в местах лишения свободы, отбывая шестилетний срок заключения. Говорится о том, что он жестоко избил Катрина из-за того, что зэк отказался повторно прибраться в одном из помещений изолятора.