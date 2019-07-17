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13:25

Глава СПЧ о поправках в Конституцию: Надо научиться жить по этой, а не менять учебник

фото ЗакС политика Глава СПЧ о поправках в Конституцию: Надо научиться жить по этой, а не менять учебник

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов призвал сначала научиться жить по действующей Конституции, прежде чем говорить о ее изменениях, передает «Интерфакс».

По словам Федотова, он относится к предложениям о поправках в Конституцию с «крайней осторожностью». «Конституция - это задачник. Пока мы не завершим решение всех задач, которые там сформулированы, нельзя менять учебник. Мы еще этот класс не закончили. Рано переходить в следующий», – пояснил Федотов.

Сначала надо «научиться жить по этой Конституции, пока мы этому далеко не научились, а дальше будем думать о следующей», считает глава СПЧ. Он напомнил, что если поменять одну норму, придется пересматривать и другие – например, распределение компетенций и между другими органами власти, на федеральном, региональном, местном, муниципальном уровне. «Готовы ли мы к этому?» – задается вопросом Федотов.

Ранее внести поправки в Конституцию предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, они нужны, чтобы дать Госдуме право согласовывать назначения членов кабинета министров.

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14:37    
Долой ельцинскую буржуазную Конституцию, написанную западниками по лекалам США под танковые выстрелы боевыми снарядами прямой наводкой по парламенту России!

Страница 1-ая (всего: 1)
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