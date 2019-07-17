КС Украины поставил знак равенства между нацистской и коммунистической властями

Конституционный суд Украины принял окончательное решение, согласно которому на территории страны коммунизм официально приравнен к нацизму. Оба этих режима, следует из опубликованного решения, судьи признали в равной степени преступными. Именно "благодаря" этому обстоятельству, посчитали в суде, Вторая мировая война обошлась человечеству исключительно дорогой ценой.
Столь суровая оценка советского периода и запрет коммунистической символики объясняется стремлением навсегда избежать возвращения репрессивного и антигуманного прошлого.
Отметим, что на территории Украины запрещена деятельность коммунистической партии.