КС Украины поставил знак равенства между нацистской и коммунистической властями Конституционный суд Украины принял окончательное решение, согласно которому на территории страны коммунизм официально приравнен к нацизму. Оба этих режима, следует из опубликованного решения, судьи признали в равной степени преступными. Именно "благодаря" этому обстоятельству, посчитали в суде, Вторая мировая война обошлась человечеству исключительно дорогой ценой. Столь суровая оценка советского периода и запрет коммунистической символики объясняется стремлением навсегда избежать возвращения репрессивного и антигуманного прошлого. Отметим, что на территории Украины запрещена деятельность коммунистической партии. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен