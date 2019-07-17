Лидер петербургских «Коммунистов России» не пойдет на новый депутатский срок в МО «Смольнинское»

Первый секретарь городского комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович не будет участвовать в выборах в депутаты муниципального совета МО «Смольнинское».

Коммунист сообщил ЗАКС.Ру, что в последнее время ему стало сложно совмещать партийную деятельность и работу с гражданами:

- Полтора года назад я был избран исполнительным секретарем центрального комитета партии. К сожалению, по полнедели всегда теперь работаю в Москве. Я 20 лет проработал депутатом муниципального совета Смольнинского. Конечно, нехорошо себя хвалить, но говорят, что я был не самым плохим депутатом. Когда я понял, что не могу уделять много времени своим избирателям, я принял решение не выдвигаться.

Он пообещал в ближайшее время выложить видеообращение к жителям МО «Смольнинское». Также Малинкович заверил, что обязательно придет на выборы в округе и проголосует как избиратель.

По данным ГАС «Выборы», «Коммунисты России» выставили муниципалитете команду из 18 человек. Семь из них уже зарегистрированы кандидатами в депутаты.

Напомним, Малинкович впервые был избран депутатом местного совета МО «Смольнинское» в 2000 году и остается им до сих пор.

Выборы в органы местного самоуправления Петербурга состоятся 8 сентября параллельно с губернаторскими.

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