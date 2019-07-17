Социальных участковых станет больше в полтора раза

В 2020 году в Петербурге планируют расширить штат социальных участковых - службы, которая начала функционировать с 1 июля, передает ТАСС со ссылкой на директора Центра организации социального обслуживания Татьяну Бондаренко.

"Рост числа бюро по городу, безусловно, необходим, во-первых, потому что очень большие районы, а мы стремимся быть более приближенными к населению. Во-вторых, хотелось бы, чтобы было большее количество участковых: на будущий год мы запланировали увеличение этого количества на 50 человек", - рассказала она журналистам.

На сегодняшний день таких бюро насчитывается 13, в которых в общей сложности трудятся 110 социальных участковых. В их основные функции входит прием заявлений от граждан, в том числе через горячую линию, учет граждан, нуждающихся в социальном сопровождении, а также, в особых случаях - личное посещение людей, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами.