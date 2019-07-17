Сад у Ивановского карьера благоустроят к сентябрю за 246 млн рублей

Новое благоустроенное общественное пространство на территории, прилегающей к Ивановскому карьеру в Невском районе, откроют в самом начале осени, сообщает ТАСС. Ожидается, что на участке 10 га между Белевским проспектом и улицей Седова появятся зоны отдыха, спортивное и детское оборудование, дорожки для бега и для велосипедистов, а также подобие амфитеатра.

"Был заброшенный карьер, сегодня ведут масштабные работы. Это - наша программа, не только украшать город в центре, но и в других районах должны быть свои общественные пространства. <...> Самое главное - нужно почистить акваторию полностью, создать все условия для птиц, которые здесь уже поселились", - цитирует агентство врио губернатора Александра Беглова.

Территорию также заметно озеленят: в планах города - высадить более 600 деревьев и более 5 тысяч кустов. У акватории появятся смотровые площадки.

Ранее чиновники объявляли о том, что средств из бюджета на проведение работ у Ивановского карьера понадобится меньше - 214 млн рублей.

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