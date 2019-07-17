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17:17

СР хочет вернуть больницам право закупать зарубежное медицинское оборудование

фото ЗакС политика СР хочет вернуть больницам право закупать зарубежное медицинское оборудование

Фракция справедливороссов в Государственной думе обратится к кабинету министров с настойчивым предложением отменить запрет на закупку иностранного медицинского оборудования и лекарств для государственных организаций, говорится на сайте лидера партии Сергея Миронова. Список изделий, которые нельзя заказывать для медицинских учреждений, нынешним летом расширился, и, по мнению политика, ситуация заметно ущемляет в правах людей с ограниченными возможностями и существенно снижает качество их жизни.

"В список включены импортные аппараты искусственной вентиляции легких. Да, у нас есть отечественные аналоги. Но как указывают эксперты, их нельзя использовать на дому, с ними нельзя передвигаться. С отечественным аппаратом человек останется "лежачим" больным", - привел один из доводов Миронов.

Кроме того, в стране, где и без того велико социальное расслоение, действующие правила, по его словам, выглядят примером высшей несправедливости.

"Очень богатые люди смогут покупать зарубежные препараты. А из системы государственной медицины они исключаются, тем самым снижается доступность медицинской помощи", - посетовал депутат.

Эсеры настаивают на том, что перед введением такого рода запретов необходимо "подтянуть" качество медицинского оборудования и лекарств, предлагаемых на отечественном рынке.

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