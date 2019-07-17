Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

20:10

ИКМО “Поселок Шушары” заподозрила подделку подписей у самовыдвиженца

фото ЗакС политика ИКМО “Поселок Шушары” заподозрила подделку подписей у самовыдвиженца

Активисту и самовыдвиженцу Тимуру Туктарову отказали в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты по пятому округу в МО “Поселок Шушары”. Причиной стали подписи, которые якобы были сделаны одной рукой.

“Я сдал 14 подписей, которые были собраны мной. Я вносил паспортные данные, год рождения, а дальше уже избиратель вносил дату и подпись. Во время проверки подписей мне сказали, что якобы четыре подписи внесены одной рукой. Они говорят то, чего на самом деле не было”, - рассказал Туктаров корреспонденту ЗАКС.Ру.

По словам Туктарова, в округе зарегистрировали четырех кандидатов, которые шли от “Единой России”.

Ранее ИКМО “Поселок Шушары” отказала в регистрации нескольким самовыдвиженцам, в числе которых оказался бывший муниципальный депутат от “Единой России” Алексей Махров.

Махров и Туктаров обратились в Центральную и Городскую избирательные комиссии с жалобами против действий ИКМО “Поселок Шушары”.

Координатор движения “Гражданин Пушкин” Александр Беляев считает, что избирательные комиссии в Пушкинском районе, скорее всего, “срезают всех неугодных” для районной администрации кандидатов. “У “Единой России” очень шаткое положение в целом. Говоря про кандидатов, которых они выдвигают, половину из них никто не знает, а вторая половина - действующие депутаты - ничем не занималась на протяжении пяти лет”, - считает Беляев.

Беляев не исключил, что, возможно, была “команда не пропускать” активных и неравнодушных к проблемам района местных жителей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:56 Депутаты ЗакСа добиваются введения нового праздника - Дня открытия Антарктиды   1

20:20 Градозащитники открыли сбор средств для озеленения площади Восстания

20:10 Муниципал: ИКМО “Поселок Шушары” заподозрила подделку подписей у самовыдвиженца

19:50 Снятые с выборов московские политики и их сторонники митингуют в центре столицы   2

19:46 Бортко: "Единая Россия" - партия "крупного капитала"   1

19:29 Путин облегчил получение российского паспорта для всех жителей Донецкой и Луганской областей   1

18:51 Власти Москвы снова отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян   1

18:24 Двух росгвардейцев задержали после попытки подбросить наркотики школьнику и вымогательства взятки   1

17:59 Песков об идее Володина внести поправки в Конституцию: Это тема для дискуссии

17:44 Шульман: Если у вас раз в месяц митинги, то, наверное, вы плохой менеджер   1

17:32 СК возбудил дело о халатности из-за воспитания двух усыновленных детей в однополой семье

17:30 Горизбирком пока не рассматривает вопрос о довыборах в ЗакС

17:17 СР хочет вернуть больницам право закупать зарубежное медицинское оборудование

17:15 Муниципал: Глава ИКМО “Екатерингофский” пыталась в суде оспорить решение Горизбиркома

16:41 Сад у Ивановского карьера благоустроят к сентябрю за 246 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru