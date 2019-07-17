Градозащитники открыли сбор средств для озеленения площади Восстания

Активисты из общественного движения "Красивый Петербург" начали сбор денег, преследующий цель озеленить площадь Восстания. Нынешний ее вид градозащитников категорически не устраивает, и если ничего не менять, то ситуация, по их предположению, станет близкой к катастрофической. Между тем они напоминают, что задумывалась площадь, напротив, как "зеленый оазис" в центральной части города.

"Площадь Восстания рискует окончательно превратиться в малоприятный, загазованный, стоящий в вечных пробках автомобильный узел без намёков на дружелюбную человеку среду", - сформулировали имеющиеся опасения активисты в собственном сообществе "ВКонтакте".

Объем необходимых работ требует, по мнению общественников, вложения 114 тысяч рублей, которые уже собираются. На эти деньги планируют купить и высадить три крупных дерева.

"Первым шагом станет показательная высадка на площади качественных взрослых деревьев с бережным соблюдением всех технологий", - говорится в инфомационном сообщении.

Представители "Красивого Петербурга" утверждают, что для замены грунта уже нашелся отдельный спонсор. Говорится также о том, что если удастся собрать сумму выше минимальной, то деньги потратят на приобретение дополнительных насаждений.