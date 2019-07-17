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20:20

Градозащитники открыли сбор средств для озеленения площади Восстания

фото ЗакС политика Градозащитники открыли сбор средств для озеленения площади Восстания

Активисты из общественного движения "Красивый Петербург" начали сбор денег, преследующий цель озеленить площадь Восстания. Нынешний ее вид градозащитников категорически не устраивает, и если ничего не менять, то ситуация, по их предположению, станет близкой к катастрофической. Между тем они напоминают, что задумывалась площадь, напротив, как "зеленый оазис" в центральной части города.

"Площадь Восстания рискует окончательно превратиться в малоприятный, загазованный, стоящий в вечных пробках автомобильный узел без намёков на дружелюбную человеку среду", - сформулировали имеющиеся опасения активисты в собственном сообществе "ВКонтакте".

Объем необходимых работ требует, по мнению общественников, вложения 114 тысяч рублей, которые уже собираются. На эти деньги планируют купить и высадить три крупных дерева.

"Первым шагом станет показательная высадка на площади качественных взрослых деревьев с бережным соблюдением всех технологий", - говорится в инфомационном сообщении.

Представители "Красивого Петербурга" утверждают, что для замены грунта уже нашелся отдельный спонсор. Говорится также о том, что если удастся собрать сумму выше минимальной, то деньги потратят на приобретение дополнительных насаждений.

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