МВД разъяснило полицейским, как правильно возбуждать дела о неуважении к власти

Министерство внутренних дел разработало специальные методички для полицейских, где подробно рассказывается о том, как и по каким параметрам следует возбуждать административные дела за проявление неуважения к власти, передает "Медиазона".

В документе, в частности, говорится, что возбуждать дела нельзя на основе личных переписок - высказывание должно быть исключительно публичным. В нем должны быть в негативном контексте освещены госсимволы, президент, Госдума, Совфед, правительство и судебные инстанции. Выражение должно быть грубым, содержать обсценную лексику, порнографические, "непристойные" фотографии, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения".

В то же время автор публикации должен "противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам".

Если хоты бы одно из перечисленных выше условий не соблюдено, то дело заводить не следует.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.