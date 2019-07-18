Скорость движения по тротуарам для электросамокатов и сегвеев могут ограничить до 15 км/ч

В ближайшие годы скорость движения по тротуарам могут ограничить до 10 – 15 км/ч для обладателей электромеханических транспортных средств, следует из ответа управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД депутату Заксобрания Петербурга Алексею Цивилеву.

Цивилев обращался к начальнику управления Михаилу Черникову. По его словам, летом на тротуарах улиц появляется много людей на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях, которых по правилам дорожного движения причисляют к пешеходам. Эти средства способны развивать скорость до 80 км/ч, тогда как пешеходы движутся со средней скоростью 5 км/ч, указал депутат. В ПДД ограничения скорости «пешеходов» не прописаны, скорость электромеханических транспортных средств не регулируется, и столкновения пешеходов с такими средствам ДТП не признаются, пояснил Цивилев.

Депутат предложил внести поправки в ст. 10 ПДД РФ (скорость движения), ограничив скорость движения по тротуарам до 10 – 15 км/ч. В ответ ему сообщили, что УОБДД МВД планирует до конца 2019 года исследовать определение административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС.

По словам Цивилева, может состояться круглый стол, на котором представители петербургского ГИБДД, комитета по транспорту, ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» и общественных организаций выработают рекомендации для владельцев ЭМТС.

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