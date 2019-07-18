Горизбирком принял решения по 43 жалобам кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала 18 кандидатов в муниципальные депутаты. Решения приняты на заседании 18 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идёт о выдвиженцах в муниципальные образования «Академическое», «Коломна», «Московская застава» и «Шувалово-Озерки». Рабочая группа по жалобам установила, что у ИКМО не было оснований для отказа в регистрации кандидатам.

Горизбирком отказал в удовлетворении жалоб 9 кандидатов, которым также отказали в регистрации в МО «Введенский», «Пулковский меридиан» и «Гагаринское».

Среди всех кандидатов, подавших жалобы, - самовыдвиженцы и представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия», Партия роста и КПРФ.

Также ГИК отменил решения об отказе в регистрации и отправил их на пересмотр в муниципальные комиссии по 16 выдвиженцам. Среди них - желающие стать мундепами в округах «Коломна», «Пулковский меридиан», «Сосновское» и «Сампсониевское». В частности, на пересмотр отправятся документы выдвиженки в «Сампсониевское» Натальи Бариновой и кандидата в совет «Коломны» Фёдора Горожанко.

Член ГИК от партии «Яблоко» Ольга Покровская отметила на заседании, что представителя ЛДПР в «Коломне» решено зарегистрировать, а «яблочников» - нет. Хотя у них одна причина отказа, уточнила Покровская.

- Те же обстоятельства, что в жалобах кандидатов «Яблока». Во всяком случае, в решении говорилось, что и в жалобе кандидата Иванова, выдвинутого Либерально-демократической партией России. При этом мы кандидата от ЛДПР рекомендуем зарегистрировать, а кандидатов от «Яблока» отправляем в «Коломну» на новое рассмотрение, - заявила Покровская.

Она потребовала зарегистрировать всех кандидатов. Также по этому вопросу выступил Горожанко. Он считает, что отправка на пересмотр сокращает дни на работу с избирателями.

- Я прошу городскую избирательную комиссию меня зарегистрировать, потому что до дня голосования у нас 52 дня. С учетом дня тишины - 50 дней. Сколько ещё мне ждать? Я хочу работать с избирателями, хочу заниматься тем, чем должен заниматься кандидат, - сказал Горожанко.

Член ГИК Олег Зацепа ответил ему, что после отмены отказа в регистрации он снова становится кандидатом. Поэтому время у кандидата не крадётся, уточнил Зацепа.

Напомним, ГИК на заседании не рассмотрел жалобы на ИКМО «Екатерингофский». При этом на рабочей группе их уже рассмотрели.

София Саттарова