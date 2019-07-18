Чиновники изучили ход капитального ремонта домов на Васильевском острове

Сегодня, 18 июля, председатель жилищного комитета Виктор Борщев и гендиректор "Фонда - регионального оператора капитального ремонта" Денис Шабуров проинспектировали дома на Васильевском острове и выяснили, как идут работы по "обновлению" зданий. На районный капремонт в текущем году из бюджета города выделено почти 600 млн рублей.

Наиболее всего в ремонте нуждаются исторические дома. Там необходимо укрепить аварийные перекрытия в квартирах, заменить инженерные сети и подлатать кровли, на которых зимой образуются огромные сосульки, грозящие здоровью людей. На замену сетей потратят 200 млн рублей, на крыши - 156 млн, на перекрытия - 147 млн.

В частности, чиновники изучили, как ремонтируются 100-летний дом по 4-й линии В.О., 47, лит. А; дом № 11, лит. В, по 20-й линии и дом № 70 по Малому проспекту, где строители заменяют аварийные конструкции и ремонтируют кровлю по технологии "холодный чердак".