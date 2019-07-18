Госдума вывела GPS-трекеры для животных из-под статьи о "шпионских приборах"

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, уточняющие понятие шпионских приборов, передает «Интерфакс». Из-под действия закона выводятся такие устройства, как GPS-трекеры для отслеживания местонахождения домашних животных.

Согласно поправкам, шпионскими будут считаться средства, созданные для скрытного получения информации без ведома ее обладателя. К специальным специальным техническим средствам не будут относить устройства бытового назначения с функциями аудио- и видеозаписи, фотофиксации или геолокации, которые находятся в свободном обороте. На устройстве должны быть открыто расположены управления или маркировка, указывающая на назначение прибора.

Поправки решили внести после истории фермера, купившего через интернет в Китае GPS-трекер для отслеживания передвижения своей коровы, а против него возбудили уголовное дело. Об этой истории говорилось во время одной из «прямой линии» президента. После проверки дело закрыли.