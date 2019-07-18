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14:41

Горсуд признал дом № 10 по Ропшинской улице историческим и запретил его сносить

фото ЗакС политика Горсуд признал дом № 10 по Ропшинской улице историческим и запретил его сносить

Горсуд обязал управление Росреестра по Петербургу вернуть изначальную дату постройки дома № 10 по Ропшинской улице, отклонив жалобу Кадастровой палаты, КГИОП и ООО «Шелест-сквер» на решение Куйбышевского суда, сообщили представители петербургского ВООПИиК.

Градозащитники боролись за сохранение дома, а «Шелест-сквер» собиралась снести его и построить на этом месте новое девятиэтажное здание. Ранее Куйбышевский суд признал незаконным изменение даты постройки дома с 1895-го на 1947 год и запретил строительство нового дома. Это было второе решение суда по этому делу, первое Горсуд отменил.

Апелляцию рассматривали три месяца: «Шелест-сквер» и кадастровый инженер трижды просили о переносе заседаний. КГИОП поддерживал их позицию, настаивая, что дом не является историческим, а значит, может быть снесен, а высота 9-тиэтажного здания, который собирается построить компания на этом месте, никак не нарушает историческую среду места.

За сохранение дома вступался даже спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он публично раскритиковал работу главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, а после заверял, что дом сносить не будут.

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16:14    
Интресно, какую мзду получают чиновники за отстаивание интересов застройщиков?

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