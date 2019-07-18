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14:58

Доверенное лицо Яшина, сопредседатель "Голоса" заявил о взломе аккаунтов в соцсетях

фото ЗакС политика Доверенное лицо Яшина, сопредседатель "Голоса" заявил о взломе аккаунтов в соцсетях

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос", доверенное лицо политика Ильи Яшина Андрей Бузин известил о взломе своих аккаунтов в Facebook и Telegram.

По словам "пострадавшего", некто зашел в его профиль и потребовал создать документ с копией информации, хранящейся в соцсети. В Facebook предусмотрена функция, благодаря которой можно скачать файл с персональными данными и историей действий.

Кроме того, в ночи неустановленный гражданин наведался в Telegram-аккаунт Бузина. Точкой входа указана Польша.

Напомним, 15 июля главу столичного округа "Красносельский" Яшина не допустили к выборам в Мосгордуму ввиду большого числа забракованных подписей.

Бузин подчеркивал, что кандидаты находятся в неравных условиях и к независимым было больше претензий. Кроме Яшина, на выборы не пойдут Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие. Их недопуск спровоцировал массовую акцию протеста у Мосгоризбиркома с последующими задержаниями. 

Движение "Голос" занимается независимым наблюдением за выборами.

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