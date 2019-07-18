В Госдуме хотят запретить экс-сотрудникам ФСБ выезд за границу ради их безопасности

Группа депутатов Госдумы – Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев и Адальби Шхагоев – внесли законопроект о запрете на выезд из России сотрудникам ФСБ после увольнения со службы в течение пяти лет.

Пока невыездными становятся бывшие сотрудники ФСБ, которые имеют доступ к государственной тайне или другим секретным сведениям. Депутаты предлагают исправить это в целях безопасности самих оперативников.

Свое предложение депутаты в пояснительной записке объяснили «напряженной международной обстановкой и откровенно враждебными действиями и провокациями» со стороны других государств. По их словам, в последнее время все чаще правоохранительные органы за рубежем задерживают экс-сотрудников ФСБ и привлекают к уголовной ответственности «исключительно за факт прохождения ими службы» в органах.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев подписал распоряжение, разрешающее полицейским отдыхать в Тайланде и Турции. Список из запрещенных для отдыха сотрудникам МВД стран впервые появился в 2014 году на фоне обострения отношений России и НАТО.