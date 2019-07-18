Указом Путина деятели искусств Петербурга удостоились почетных наград Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий заслуженных работников культуры РФ петербургским артистам, художникам и иным деятелям культуры. Решения опубликованы на портале правовой информации. Например, ректор института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Семён Михайловский получил звание заслуженного деятеля искусств. Аналогичная "участь" постигла и Дмитрия Воробьёва (Большой драматический театр), Ольгу Одинг (Молодёжный театр на Фонтанке) и Валерия Полетаева (Драматический театр "Комедианты"). Благодаря вкладу в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю активную деятельность звание заслуженного деятеля культуры получила доцент кафедры теории музыки консерватории имени Римского-Корсакова Аэлита Гусева. Указом президента награжден главный режиссер Сосновского дома творчества Наталья Провоторова, генеральный директор академической капеллы Петербурга Ольга Хомова и многие другие. Заслуженными художниками РФ стали Алексей Архипов (Санкт-Петербургский Союз художников), Анатолий Шлеюк (Союз художников России) и Нина Казимова (Петровская академия наук и искусств). Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен