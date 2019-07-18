Марата Оганесяна оставили в СИЗО до января 2020 года

Куйбышевский суд Петербурга продлил сроки ареста бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну и главе «Стройэлектромонтаж-5» Василию Сливкину до 10 января 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд назначил предварительные слушания по делу по ходатайству подсудимых. Оганесян просил перевести его под домашний арест, Сливкин – отпустить под залог. Еще одному фигуранту дела, бывшему зампреду комитета по строительству Александру Янчику, продлили срок домашнего ареста до 10 января.

Оганесяна подозревают в махинациях при поставке видеотабло для стадиона «Газпром арена». По одной из версий, он получал взятки от «Театрально-декорационных мастерских» в размере 15% от суммы контракта компании с экс-генподрядчиком стадиона «Трансстроем».

Кроме Оганесяна, Янчика и Василия Сливкина, в деле фигурируют еще шесть человек. Это глава ТДМ Григорий Попов, соучредитель фирмы Владимир Халиф и финансист Елена Ковалева, директор «Стейдж Технолоджи Констракшн» Артем Куспиц, сын Сливкина Кирилл и сотрудник «Стройэлектромонтажа-5» Николай Хрипунов.

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