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17:06

Марата Оганесяна оставили в СИЗО до января 2020 года

фото ЗакС политика Марата Оганесяна оставили в СИЗО до января 2020 года

Куйбышевский суд Петербурга продлил сроки ареста бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну и главе «Стройэлектромонтаж-5» Василию Сливкину до 10 января 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд назначил предварительные слушания по делу по ходатайству подсудимых. Оганесян просил перевести его под домашний арест, Сливкин – отпустить под залог. Еще одному фигуранту дела, бывшему зампреду комитета по строительству Александру Янчику, продлили срок домашнего ареста до 10 января.

Оганесяна подозревают в махинациях при поставке видеотабло для стадиона «Газпром арена». По одной из версий, он получал взятки от «Театрально-декорационных мастерских» в размере 15% от суммы контракта компании с экс-генподрядчиком стадиона «Трансстроем».

Кроме Оганесяна, Янчика и Василия Сливкина, в деле фигурируют еще шесть человек. Это глава ТДМ Григорий Попов, соучредитель фирмы Владимир Халиф и финансист Елена Ковалева, директор «Стейдж Технолоджи Констракшн» Артем Куспиц, сын Сливкина Кирилл и сотрудник «Стройэлектромонтажа-5» Николай Хрипунов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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