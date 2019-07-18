Рабочая группа ГИК отменила отказ в регистрации главе петербургского «Яблока»

Рабочая группа Горизбиркома 18 июля рассмотрела жалобу главы петербургского отделения партии «Яблоко» Екатерины Кузнецовой на ИКМО «Смольнинское», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Кузнецова подала жалобу из-за отказа в регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты. Представитель ИКМО сообщил, что Кузнецова не правильно указала многомандатный округ или одномандатный. Члены ГИК решили, что это не основание для отказа, и отменили отказ в регистрации, рекомендовав ИКМО пересмотреть своё решение.

Аналогичный вывод рабочая группа сделала по выдвиженке от «Штаба Навального» Ирине Фатьяновой. Ей ИКМО отказала, так как не смогла разобраться в написании даты: «06» или «96». Члены рабочей группы ознакомились со спорной записью и проголосовали, кто какой вариант видит. Победил вариант «06».

По остальным рассматриваемым жалобам на «Смольнинское» 18 июля рабочая группа решила также отменить отказы и обязать ИКМО пересмотреть решение. Однако рабочая группа не удовлетворила жалобу представителя «Единой России».