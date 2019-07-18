Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

18:39

Рабочая группа ГИКа не смогла принять решение по жалобам «яблочников» на ИКМО «Светлановское»

фото ЗакС политика Рабочая группа ГИКа не смогла принять решение по жалобам «яблочников» на ИКМО «Светлановское»

ИКМО «Светлановское» отказало желающим стать мундепами из-за якобы отсутствующего уведомления о проведении конференции партии «Яблоко» об их выдвижении. Это стало причиной спора на заседании рабочей группы Горизбиркома по жалобам 18 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель ИКМО утверждал, что о конференции комиссия узнала за день до неё - 24 июня. Тогда представитель партии лично принёс извещение в ИКМО, пояснил председатель. 

Представитель партии сообщил, что первое извещение «Яблоко» отправило телеграммой 19 июля. На этом обязанности партии окончились, считает «яблочник».

- У нас есть обязанность известить, а не бегать за комиссией по всему городу, - сказал представитель партии.

Член рабочей группы Олег Зацепа отметил, что извещение все же состоялось 24 июня, а партия проводила конференции в шесть этапов. Почему «Яблоко» не могло выдвинуть кандидатов 27 июня в день другой конференции - непонятно, считает Зацепа.

Рабочая группа так и не определилась во мнении, какое решение рекомендовать для принятия на заседании комиссии. На рассмотрение вынесут два решения: об отказе в удовлетворении или обязать ИКМО пересмотреть отказы в регистрации.

Решение Горизбирком примет на общем заседании. Следующее планируется провести 20 июля.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:52 Муниципал: Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»

19:51 Беглов сообщил Путину о планах расширить понятие "блокадник"

19:35 Муниципал: ГИК пока не решил, кто будет регистрировать «Партию роста» в ИКМО «Георгиевский»

19:26 На Красной площади задержали активиста с пустым плакатом

19:08 Муниципал: Рабочая группа ГИК хочет вернуть Грязневич в избирательную гонку по «Дворцовому округу»

18:55 В Петербурге и Ленобласти введут режим электронной визы для иностранцев

18:50 Госдума одобрила штрафы до 1,5 млн рублей за самовольную добычу драгоценных металлов

18:39 Муниципал: Рабочая группа ГИКа не смогла принять решение по жалобам «яблочников» на ИКМО «Светлановское»

18:26 Пытаемого в ИК-1 Ярославля Евгения Макарова отправили под арест

18:03 Муниципал: «Единую Россию» в поселке Саперный будут представлять самовыдвиженцы

17:58 Муниципал: Рабочая группа ГИК отменила отказ в регистрации главе петербургского «Яблока»

17:55 Невзоров считает, что петербургские росгвардейцы подкинули школьнику наркотики из-за праздной скуки

17:40 Муниципал: Рабочая группа ГИК подтвердила отказ в регистрации кандидата от «Единой России»

17:25 СМИ: Петербургские полицейские признались в подбрасывании наркотиков случайному прохожему

17:06 Марата Оганесяна оставили в СИЗО до января 2020 года

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru