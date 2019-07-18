Рабочая группа ГИКа не смогла принять решение по жалобам «яблочников» на ИКМО «Светлановское»

ИКМО «Светлановское» отказало желающим стать мундепами из-за якобы отсутствующего уведомления о проведении конференции партии «Яблоко» об их выдвижении. Это стало причиной спора на заседании рабочей группы Горизбиркома по жалобам 18 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель ИКМО утверждал, что о конференции комиссия узнала за день до неё - 24 июня. Тогда представитель партии лично принёс извещение в ИКМО, пояснил председатель.

Представитель партии сообщил, что первое извещение «Яблоко» отправило телеграммой 19 июля. На этом обязанности партии окончились, считает «яблочник».

- У нас есть обязанность известить, а не бегать за комиссией по всему городу, - сказал представитель партии.

Член рабочей группы Олег Зацепа отметил, что извещение все же состоялось 24 июня, а партия проводила конференции в шесть этапов. Почему «Яблоко» не могло выдвинуть кандидатов 27 июня в день другой конференции - непонятно, считает Зацепа.

Рабочая группа так и не определилась во мнении, какое решение рекомендовать для принятия на заседании комиссии. На рассмотрение вынесут два решения: об отказе в удовлетворении или обязать ИКМО пересмотреть отказы в регистрации.

Решение Горизбирком примет на общем заседании. Следующее планируется провести 20 июля.

София Саттарова