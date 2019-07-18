Госдума одобрила штрафы до 1,5 млн рублей за самовольную добычу драгоценных металлов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, многократно увеличивающий штрафы за нарушение правил добычи и хранения драгоценных металлов и камней, и вводящий штрафы до 1,5 млн рублей за их самовольную добычу, передает ТАСС.

Сейчас штрафы за нарушение норм при обращении с ценными металлами и камнями составляют от 3 до 5 тысяч рублей. Если поправки примут, то гражданам за нарушение придется платить от 70 до 120 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 500 до 750 тысяч, юрлицам – от 750 до 1 млн рублей.

Законопроект устанавливает административную ответственность за очистку камней и металлов от примесей гражданами и юрлицами, не включенный в специальный перечень правительства. Для первых штраф может составить 120 – 170 тысяч рублей, для ИП – 750 тысяч – 1 млн рублей, для юрлиц – 1 – 1,5 млн рублей. Предусмотрена конфискация орудий и техники для добычи и работы с камнями. Такие же штрафы будут грозить за самовольную добычу драгоценных металлов или камней.