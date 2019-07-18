Сотрудников Росгвардии арестовали по делу о подкинутых школьнику наркотиках

Красногвардейский суд Петербурга арестовал на два месяца сотрудников Росгвардии Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова по делу о подброшенных школьнику наркотиках, передает «Фонтанка.ру». Под стражей они останутся до 15 сентября.

По версии следствия, росгвардейцы подкинули наркотики 16-летнему школьнику и требовали от него взятку в 300 тысяч рублей за отказ от претензий. Молодой человек отдал им часть денег, попросил отсрочку, а затем сообщил о произошедшем в полицию. Росгвардейцев задержали у места, где школьник должен был оставить часть денег.

Ранее стало известно, что в схожем преступлении признались трое полицейских. Сообщалось, что они подкинули мешочек с порошком в карман жителю Нижнего Новгорода и требовали от него 500 тысяч рублей.