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10:56

Росстат подсчитал количество россиян с зарплатой более 1 млн рублей - 0,1%

фото ЗакС политика Росстат подсчитал количество россиян с зарплатой более 1 млн рублей - 0,1%

Лишь 11 300 человек, проживающих и работающих в России, имеют заработную плату, превышающую 1 млн рублей, передает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Данная категория трудоустроенных граждан оказалась самой малочисленной - её доля составляет всего 0,1% от общего количества занятых.

Более 2,6 млн россиян получают от 34 до 40 тысяч рублей; около 780 тысяч человек зарабатывают менее 11,3 тысяч рублей. Более того, жалованье, получаемое половиной проживающих в РФ работников, составляет менее 34 тысяч рублей.

Росстат отчитался, что с 2017 года общее количество работников-миллионеров выросло на 38%. В основном они заняты в сфере культуры, спорта, досуговом комплексе. Такие граждане получают порядка 6 млн рублей ежемесячно. Следом за ними в зарплатном "рейтинге" - топ-менеджеры и сотрудники сырьевых компаний, зарабатывающие около 3 млн рублей в месяц.

В то же время в статистике ведомства нет данных о зарплатах россиян, трудоустроенных в теневом секторе.

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