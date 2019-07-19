К 2020 году в Петербурге за счет инвесторов построят 23 соцобъекта

Зампред комитета по строительству Евгений Барановский на совещании в Смольном поведал о том, сколько объектов социальной инфраструктуры будет введено в эксплуатацию в Петербурге к 2020 году за счет внебюджетных ассигнований.

В дискуссии также приняли участие представители Госстройнадзора, районный администраций, ГУП и компаний-застройщиков.

На 2019 год запланировано возвести 22 соцобъекта, из которых 10 уже сданы. Это: 15 детсадов (6 введены), четыре школы (3 введены), кабинет врача общей практики, один молодежный клуб, одна поликлиника и один иной объект.

В 2020 году инвесторы обещают построить уже на один соцобъект больше, а именно: две школы, 15 детсадов, три кабинета врача, три объекта иного назначения.

Важно, отметил Барановский, чтобы вводимое жилье и социнфраструктура были синхронизированы по срокам.

"Необходимо знать четкие даты! На момент ввода жилья следует ввести всю социальную инфраструктуру", - добавил зампред комстроя.