СМИ: Патриарх Кирилл помешал проезду скорой помощи

В Подмосковье из-за визита главы РПЦ патриарха Кирилла ограничили дорожное движение, что повлияло на работу скорой помощи, сообщило издание Baza.

Пресс-служба религиозной организации, признав, что ситуация является недопустимой и что РПЦ не могла на нее повлиять, заявила, что занялась проверкой получивших огласку сведений.

"Люди, которые за это отвечают, я думаю, должны как минимум извиниться за то, что они делают", - цитирует РБК пресс-секретаря патриарха, Александра Волкова, имевшего в виду местные власти.

По данным ресурса, сообщившего об инциденте, работа единственной в Сергиевом Посаде подстанции скорой помощи из-за проезда кортежа патриарха была парализована на полчаса.