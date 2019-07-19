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Новости

12:11

ВЦИОМ: Подавляющее большинство россиян хотят дружбы с Украиной

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Подавляющее большинство россиян хотят дружбы с Украиной

По данным последнего социологического изыскания "ВЦИОМ-Спутник", 85% граждан РФ желают скорейшего наступления мира в украинско-российских отношениях, делится РБК.

Треть опрошенных известили, что России важна дружба с "соседом", ещё 50% заявили о том, что это "скорее важно". Воспротивились укреплению связей лишь 11% респондентов, и только 4% сообщили, что Москве не следует ни в чем уступать Киеву.

Последний опрос ВЦИОМ показал, что 68% россиян с теплом относятся к некогда союзному государству. Треть уточнили, что до сих пор испытывают к Украине братские чувства.

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15:32    
13:41 На наше Отечество "обрушились все беды" с момента прихода к власти любителей коммунистической идеологии. Именно тогда Россия потерпела первые безвозвратные территориальные утраты (Финляндию, Польшу, КВЖД в Китае). Потом процесс распада страны происходил в "возвратно-поступательном" ритме. Если сравнить прирост населения в Российской империи со «сталинским» СССР, то по всеобщей переписи 1897 года население составляло 129,2 млн человек, а в 1914 г. (без Финляндии) – 166,6 млн. За 17 мирных лет прирост, минимум, – 37,4 млн. чел. А в СССР 1920 г. – 137,7 млн., а в 1939 г. – 170,5 млн. За 19 мирных лет прирост – 32,8 млн. чел.. Получается, что Николай Романов правил существенно лучше Сосо Джугашвили.

13:41    
13:33. Исключительно благодаря коммунистической идеологии одержаны все победы СССР в 20 веке: Великой Отечественной войне, экономике науке, космосе, культуре и тд.!!!!!! Как её не стало, так на наше Отечество обрушились все беды!!!!! Один только пример -в этом году естественная убыль(родилось-умерло) населения России составит пол миллиона человек! ПОЛ МИЛЛИОНА!!!!!! Без войны, без репрессий! А в СССР ежегодный естественный прирост был 2,5-3 миллиона человек!

13:35    
Пропагандоны просрали в борьбе со здравым смыслом.

13:33    
13:12 коммунистическая идеология не только безнравственная, но и ведет к психическим расстройствам.

13:12    
Помните как прекрасно дружили, жили русские и украинцы во времена правления Брежнева и Щербицкого! Никакой разницы не было по национальноиу признаку, никаких противоречий...Потому что была коммунистическая идеология и нравственность...А за последние десятилетия мерзкие западные "ценности" тотально разрушили братство народов...Ведь его уже не было до 2014 года, до Крыма, Донбасса...

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