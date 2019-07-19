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Новости

12:34

Шлосберг: Российская власть переиначила смысл выборов

фото ЗакС политика Шлосберг: Российская власть переиначила смысл выборов

На проходящие со скандалами муниципальную кампанию в Петербурге и выборную кампанию в Мосгордуму философски взглянул политик, член федерального политсовета "Яблока" Лев Шлосберг. Одна из ключевых особенностей существующего двадцатый год политического режима в России состоит, по его мнению, в том, что выборы как институт не уничтожены, но их подлинные суть и смысл извращены: они противоположны тому, чему должны служить.

"Смысл выборов заключается в том, чтобы менять власть. Власти России переиначили смысл выборов: в нашей стране выборы понимаются и применяются самими властями исключительно как способ удержания власти. Любой ценой. В том числе ценой преступлений", - говорится в тексте его новой колонки, опубликованной в "Псковской губернии".

С этим феноменом политик связывает свой тезис о том, что действующая власть никогда не побеждала на выборах честно. Кроме того, "Единая Россия", по его разумению, вовсе не является политической организацией, способной к какой-либо конкуренции, и не может ассоциироваться с таким понятием, как выборы.

"Время политика Путина заканчивается, как бы ни хотели сами власти его продлить. Времени «Единой России» по сути вообще никогда не было: эта квази-партия, саморазоблачительно назвавшая себя «партией власти», никогда не была самостоятельной политической силой и кормилась от бюджета в тени Путина", - подчеркнул Шлосберг.

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13:38    
Уважаемый Лев, все т.н. парламентские партии кормятся из бюджета. Что антидемократично и губительно.

13:30   Трудовой народ  
Это наглость, когда каждый сексуальный извращенец (13:16) прикрывает свою страстишку моим именем!

13:16    
Всякая власть чего-либо стоит, если она умеет защищаться! Любыми способами! Если менять Путина, то только на нового Сталина, который быстро вернёт мощь и величие России, блага для ТРУДОВОГО народа!

12:56    
Еще в 93 году. Постреляли из танков - большинство взял Жириновский!..

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