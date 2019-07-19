Кирилл Рогов объяснил уникальность текущей кампании в Мосгордуму

Политолог Кирилл Рогов сосредоточил внимание своей аудитории в Facebook не на тех кандидатах в депутаты Московской городской думы, которых сняли с выборов из-за отбракованных подписей, а на тех, кого допустили. В их "путях в бюллетени" специалист усматривает самое интересное: по его мнению, на глазах у россиян был создан прецедент. В его интерпретации, ситуация такова: зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а сняли с выборов - наоборот, тех, кто вел эту непростую работу.

"Мы, по всей видимости, имеем дело с одной из крупнейших афер в электоральной истории России. Одной из тех афер, которые должны войти в книги рекордов и учебники по фальсификациям избирательного процесса", - сделал он вывод из своих наблюдений.

Использовав математический расчет, Рогов утверждает, что, учитывая всех допущенных кандидатов и количество нужных им подписей, сборщики должны были бы заявлять о себе жителям столицы повсеместно, однако это не подтверждается действительностью.

"Собянинские сборщики должны были бы обойти примерно все, ну или две трети всех квартир в городе. Они должны были встречаться нам на каждом перекрестке, торчать у нас из ушей, залезать нам прямо в рот", - уверяет эксперт.

С учетом всего изложенного выше, политолог открыто заявляет о том, что против москвичей совершено преступление беспрецедентного масштаба.