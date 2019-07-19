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Новости

16:35

Расходы на администрацию Путина в 2019 году увеличатся на почти 3 млрд рублей

фото ЗакС политика Расходы на администрацию Путина в 2019 году увеличатся на почти 3 млрд рублей

Траты на аппарат главы государства в текущем году вырастут на 3 млрд рублей, пишут "Открытые медиа", ознакомившиеся с поправками к федеральному бюджету на 2019 года.

Половина из этой суммы - 1,6 млрд рублей - уйдет на заработные платы сотрудникам администрации президента. Следовательно, траты АП на жалованье своим работникам в 2019-м увеличатся на 17% - до 10,6 млрд рублей, а общие расходы составят 24,4 млрд.

Оставшиеся 1,2 млрд рублей будут потрачены на канцелярию.

Дополнительно Путин выделил 44 млн рублей на организацию мероприятий со своим участием.

Поправки к бюджету-2019 были внесены Минфином в мае. В июне их одобрила Госдума, в начале июля - Совфед, а накануне, 18 июля, подписал Владимир Путин.

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20:23    
"ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряет 64 процента россиян"

19:55    
Как можно экономить на таком?
Пусть уж лучше вся страна провалится в канализацию или сгорит к чертовой матери, но АПешечка ни в чем нужды знать не должна.

18:32    
За такую сумму всех детей-сирот можно квартирами обеспечить.

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