Участник акции у столичного МГИК написал на избивших его полицейских заявление в СК

19-летний москвич Максим Верхотуров подал заявление в столичный Следком с требованием провести проверку и наказать полицейских, избивших его 14 июля на акции у Мосгоризбиркома, делится "Апология протеста".

Увечия юноша получил во время задержания. Прибывшая на место "скорая" забрала его в больницу, где у него обнаружили сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу.

Помимо Верхотурова в автозаках оказались и другие москвичи, в том числе кандидаты, подписи которых забраковал Мосгоризбирком - Любовь Соболь и Илья Яшин. Полиция стала разгонять манифестантов, когда они начали устанавливать палатки на площади возле МГИК.