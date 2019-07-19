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17:31

Путин подписал указ о введении режима электронных виз в Петербурге

фото ЗакС политика Путин подписал указ о введении режима электронных виз в Петербурге

Как и обещал накануне, Владимир Путин подписал указ о введении в Петербурге режима электронных виз, которые могут получить иностранцы, желающие на срок до 30 дней посетить Северную столицу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территориях Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов", - следует из текста указа.

18 июля врио градоначальника Александр Беглов попросил Путина ввести практику получения иностранцам электронных виз в городской обиход.

Отметим, начиная с августа 2017 года жители 18 стран получили право на посещение РФ по электронным документам. Соответствующая инициатива впервые была опробована на практике на Дальнем Востоке. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 дней.

Ранее Беглов поделился, что Путин одобрил предложенную им идею ввести в Петербурге туристический сбор – 100 рублей с иностранных гостей города в сутки. Вырученные деньги предлагается тратить на содержание исторических зданий в центральной части города.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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